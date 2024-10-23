الامارات | دبي تستضيف «قمة التأثير الرياضي» في ديسمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي «قمة التأثير الرياضي» التي تهدف إلى تعزيز التعليم والصحة والاستدامة في الرياضة، وتقام بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي» يومي الرابع والخامس من ديسمبر المقبل في فندق أتلانتس النخلة دبي، وتجمع القمة نخبة من الرياضيين والأبطال الأولمبيين والمؤسسات الرياضية العالمية، لمشاركة تجاربهم الرائدة في هذا المجال.

وذكر «مجلس دبي الرياضي»، في بيان صحافي، أن القمة ستناقش الإمكانات المتاحة لاستخدام الرياضة محركاً للنمو، وتعزيز السياحة الرياضية، واستقطاب الفعاليات الرياضية الدولية، والإسهام في التنمية الاقتصادية في دبي، وجعل الرياضة أكثر استدامة من خلال استخدام الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير في الملاعب، بما يضمن مستقبلاً أكثر اخضراراً في الرياضة، وتتوافق الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس دبي الرياضي» وهذه القمة مع الالتزام المشترك بتعزيز التعليم والمرونة والصحة من خلال الرياضة مع الاستفادة من المبادرات التعليمية، لرفع مستوى الاستدامة داخل النظام البيئي الرياضي في دولة الإمارات. وذكر البيان: «تهدف (قمة تأثير الرياضة) إلى توحيد الجهود، وإلهام مليار شخص للانضمام إلى الفريق من خلال سبعة محاور أساسية، هي: الابتكار والتكنولوجيا، الرعاية المستدامة، التعليم والتواصل، الصحة البشرية، المساواة والشمولية، الاستثمار الأخضر، الإرث».

وستتضمن «قمة تأثير الرياضة» إلقاء عدد من القيادات الرياضية خطابات ملهمة، وتنظيم مناقشات جماعية وورش عمل تفاعلية تجمع بين قادة الفكر من عوالم الرياضة والأعمال والاستدامة، وستتاح للمشاركين الفرصة للتواصل مع أفراد ومؤسسات من التخصص نفسه يعملون على الإسهام في تشكيل مستقبل أكثر استدامة للرياضة.

وأكد «مجلس دبي الرياضي»، أن «(قمة تأثير الرياضة) تواصل استقطاب المزيد من نجوم الرياضة وشركاء التأثير، من أبرزهم شركة ماكلارين لسباقات سيارات فورمولا1، وسيل جي بي للسباقات البحرية، وبطولات رابطة محترفي التنس العالمية، وشركة دونا العالمية لأنظمة الطاقة النظيفة والمتجددة، وريفلو للملابس المستدامة والمعاد تصنيعها، كما سيشارك اللاعب الإنجليزي كريس سمولينج، والبحارة الأولمبية هانا ميلز».