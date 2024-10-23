الامارات | اتحاد الكرة ينقل مواجهة المنتخب مع قيرغيزستان إلى أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة قرّر بصورة مفاجئة نقل مكان إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره قيرغيزستان، المقررة يوم 14 نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بدلاً من ملعب استاد هزاع بن زايد بنادي العين، الذي استضاف المباراة السابقة لـ«الأبيض».

وذكر المصدر أن مباراة الجولة السادسة أمام شقيقه القطري يوم 19 من الشهر ذاته ستشهد عودة المنتخب إلى اللعب في استاد هزاع بن زايد، وذكر المصدر أن اللوائح تتيح للاتحادات تحويل مكان إقامة المباريات، وأن نقل مباراة قيرغيزستان إلى أبوظبي لا يخالف اللوائح.

ويحتل «الأبيض» المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط من فوزه على قطر وتعادله أمام كوريا الشمالية وخسارتين في مواجهتي إيران وأوزبكستان.