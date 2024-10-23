الامارات | «أبيض الناشئين» يُواجه نظيره الماليزي في تصفيات آسيا  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم في تمام السابعة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» مع نظيره المنتخب الماليزي على استاد لاوس الوطني، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية تحت 17 سنة، والمؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا 2025.

واختتم أبيض الناشئين تحضيراته لمباراته الافتتاحية في التصفيات بخوض مرانه الرئيس مساء أمس على ملعب المباراة، تحت قيادة المدرب ماجد الزعابي والجهاز الفني المساعد، وبمشاركة جميع اللاعبين.

وقال سالم الزعابي في تصريحات صحافية: «مباراة اليوم مهمة جداً. اختتمنا الاستعداد لها جيداً لتحقيق نتيجة إيجابية. المعنويات مرتفعة، واللاعبون يُدركون مسؤولياتهم، ويتطلعون إلى تحقيق النتيجة المطلوبة التي تجعلنا نقطع نصف الطريق في مشوار التصفيات».

وأضاف: «تحدثنا مع اللاعبين عن أهمية المباراة، وضرورة أن نضع بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا 2025 نصب أعيننا، وأن نكون في قمة تركيزنا خلال المواجهة أمام ماليزيا».

من جهته تحدث عبدالله راشد لاعب نادي العين وكابتن منتخبنا الوطني عن الحالة المعنوية للاعبين، مبيناً أن كل اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية، ومتحمسون لخوض مواجهة اليوم، ويسعون لتقديم أداء جيد، وتحقيق الهدف المطلوب لتعزيز حظوظ المنتخب في المجموعة الثامنة.

من جهة أخرى، عُقد صباح أمس، الاجتماع التنسيقي لمباريات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات الإمارات وماليزيا ولاوس، بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وممثلي المنتخبات الثلاثة، وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي منتخبنا الزي الأبيض في مباراة ماليزيا، والزي الأخضر في مباراة لاوس.