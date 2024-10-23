الامارات | صدارة العربي وعودة الصقور.. أبرز مشاهد الجولة الثالثة لدوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نادي العربي دوري الدرجة الأولى في ختام منافسات الجولة الثالثة التي أقيمت يومي الأحد والإثنين الماضيين، مستفيداً من تأجيل مباراتي دبا مع الفجيرة، وحتا مع الظفرة، على الرغم من تعادله مع مصفوت (2-2)، بعد أن أصبح رصيده سبع نقاط.

وعلى الرغم من خوض الفرق ثلاث جولات فإنها لم تدخل بعد في أجواء المنافسة، كما لم تقدم فرق الشركات نفسها بالشكل الفني المعتاد، وظهر فارق فني واضح بين الفرق ومن ذلك المواجهات التي كان طرفها فريق العربي أو دبا أو حتا، بينما حقق فريق الصقور أول انتصار له، وظهر الجزيرة الحمراء بمستوى فني جيد محققاً فوزاً ثميناً. وفي ما يلي أبرز المشاهد الفنية اللافتة بعد مرور ثلاث جولات من البطولة:

فوز الصقور

نجح فريق الإمارات (الصقور) في تحقيق أول انتصار له في الموسم الحالي، بعد تغلبه بنتيجة (2-1) على «غلف إف سي»، الذي يُعد فوزاً متأخراً للصقور بعد خسارته جميع المباريات الثلاث، التي خاضها في بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة، قياساً بنتائجه في المواسم الماضية.

فرق الشركات

لم تقدّم فرق الشركات المستويات الفنية نفسها مقارنة ببداية المواسم الماضية، ولم تحقق الفوز في 11 مباراة لعبتها حيث خسرت ثماني مباريات وتعادلت ثلاث مباريات، ويُعد ترتيب فريق يونايتد (العاشر) الأفضل، بينما تحتل فرق «مجد»، و«غلف يونايتد» و«غلف إف سي» و«فليتوود يونايتد» المراكز الأربعة الأخيرة.

سوبر هاتريك

قاد لاعب الذيد البرازيلي لوكاس سيلفا، فريقه للفوز على ضيفه فليتوود يونايتد (6-1)، وذلك بعد أن سجل أربعة أهداف، ويُعد أول (سوبر هاتريك) في الموسم الحالي، ومن النوادر في سجل مباريات فريق الذيد.

أجواء المنافسة

على الرغم من مضي ثلاث جولات على انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى وخوض الفرق لمنافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، فإن معظم الفرق لم تدخل أجواء المنافسات، وشهدت معظم الفرق بدايات غير متوقعة، خصوصاً فريق الإمارات (الصقور).

نقاط سهلة

حصل فريقا حتا والظفرة على نقاط سهلة بالاستفادة من القرارات الإدارية، حيث احتسب حتا فائزاً على «فليتوود يونايتد»، والظفرة على «غلف إف سي»، بسبب عدم خوض الفريقين الخاسرين مباراتيهما لظروف فنية وإدارية.

الدقيقة الأخيرة

تمكّن فريق الجزيرة الحمراء الذي يوصف بأنه الحصان الأسود للبطولة من تحقيق أول انتصار له في بطولة الدوري، بعد أن فاز على غلف يونايتد (2-1)، مسجلاً هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة في مباراة شهدت إضاعة الفريقين فرص تسجيل عدة.

. فريقا حتا والظفرة حصلا على نقاط سهلة بالاستفادة من القرارات الإدارية.