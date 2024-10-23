شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة تسبب التهاب الكلى.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

صحة الكلى تبدأ من العادات اليومية الصحية، لأن اضطرابات وظائف الكلى تحدث نتيجة تراكم الكثير من الأخطاء والعادات غير الصحية بشكل تدريجي، مما يؤثر على وظائفها وعملها وهي المسئولة عن تصفية الجسم من سمومه.

وفقا لتقرير نشر في موقعkindy فإن هناك الكثير من العادات التي يمكن أن تدمر كليتك دون أن تعي ذلك:

زيادة الوزن

زيادة الوزن وترك جسمك فريسة للسمنة يؤدى دون شك لإضطرابات فى عمل الكلى، لأن السمنة سببها تناول الكثير من الطعام خاصة الملئ بالسكر مما يؤثر على سلامة الكلى.

التدخين

شرب كميات قليلة من المياه.

تناول الأطعمة المصنعة.

الأطعمة غير الصحية تسبب اضطرابات فى وظائف الكلى بسبب تركز الصوديوم في الجسم.

الإفراط في تناول الأطعمة المملحة وتناول الملح وإضافته إلى الطعام يزيد من نسب الصوديوم في الدم يؤدي إلى إرتفاع الضغط أيضا ونسب الصوديوم.

قلة النوم تؤثر وبشدة على صحة الكلى وتؤثر عليها بشكل ملحوظ فاضطرابات النوم تؤثر على سلامة الكلى ووظائفها.

ومن العادات السيئة التي تؤثر على صحة الكلى بشكل واضح كذلك:

تناول الكثير من مسكنات الالم يؤثر وبشده على صحة الكلى ووظائفها، ويؤثر على سلامتها خاصة التى تحتوى على مضادات الالتهابات أيضا، لذا لابد من عدم تناول أي نوع من الأدوية إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المختص.



ونصح التقرير بالحفاظ على صحة الكلى على المدى البعيد بممارسة الرياضة والاهتمام بتناول الطعام والشراب الصحى والحركة المستمرة وعدم الامتثال للخمول والتركيز على شرب المياه والسوائل المفيدة للجسم دون إفراط أو تفريط.