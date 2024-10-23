شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح المكورات الرئوية يحميك من الالتهاب الرئوي.. استشارى يوضح أهميته والان مع تفاصيل الخبر

تعد عدوى المكورات الرئوية شائعًا بين الأطفال الصغار، ولكن الخطر الأكبر يكون على كبار السن، حيث إنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة ة، وتساعد لقاحات المكورات الرئوية في الحماية من عدوى المكورات الرئوية.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بشركة فاكسيرا المصل واللقاح أن لقاح المكورات الرئوية له دور كبير في الحماية من العديد من مشاكل الرئة التي تظهر خلال فصل الشتاء، حيث يساعد لقاح المكورات الرئوية على الحماية من الأمراض الخطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا، ويوصى به بشكل خاص للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، مثل الأطفال والبالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وأضاف مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، يساعد لقاح المكورات الرئوية على الحماية من بعض أنواع العدوى البكتيرية التي يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مثل، التهاب السحايا، والإنتان (رد فعل يهدد الحياة بسبب العدوى)، والالتهاب الرئوي ، ويمكن أن يساعد أيضًا في الحماية من أمراض أخرى مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهابات الأذن.

أنواع لقاح المكورات الرئوية

وعن أشكال وأنواع لقاح المكورات الرئوية أشار مدير التطعيمات بالمصل واللقاح أنه متاح منه نوعان:

النوع المقترن.. نوع فيه 10 إلى 15 سلالات وهى النسبة الأكبر من السلالات التي تسبب النسبة الأكبر للمرض.

النوع عديد السكريات.. يتضمن 23 سلالة، بعض الفئات ينصح لها تلقى النوعين، في مقدمتهم الأشخاص الذين يعانوا من قصور في وظائف الطحال أو تم استئصال الطحال، والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع الأعضاء وزرع القوقعة.

