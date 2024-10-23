شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزًا عسكريًا في منطقة خلة اللبيد، وأوقفت الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم.

وتواصل قوات الاحتلال منذ نحو شهرين اقتحامها للبلدة بشكل يومي، ولا تزال تغلق مدخلها الرئيس، وتمنع الأهالي من الخروج منها عبر الطرق الترابية الفرعية. وحشية الاحتلال أكد مجلس جامعة الدول العربية أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، قد بلغت من الوحشية ما لم تبلغه قوة عدوانية على مدار التاريخ الحديث، وهي تبيد وتحرق المدنيين الفلسطينيين، وتدمر كل أشكال الحياة في قطاع غزة دون أي اكتراث بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بتدابير محكمة العدل الدولية ورأييها الاستشاريين.

وأدان المجلس تقويض إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة الأونروا، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في الأرض الفلسطينية المحتلة.