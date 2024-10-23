شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحت تهديد الانقراض الرقمى.. كيف يعوق نقص البيانات التنوع البيولوجى فى الجنوب العالمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر بلدان الجنوب العالمي، بما في ذلك بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، موطنًا للتنوع البيولوجي الأكثر ثراءً من بلدان الشمال العالمي، ومع ذلك، فإن هذا التنوع البيولوجي ممثل بشكل ضعيف في قواعد البيانات الجينومية التي تعد بالغة الأهمية لجهود الحفاظ على البيئة.

وتكشف دراسة نُشرت مؤخرًا في مجلة Molecular Evolution أن الأنواع من نصف الكرة الشمالي، وخاصة أمريكا الشمالية وأوروبا، ممثلة بشكل غير متناسب في قواعد البيانات هذه، وعلى النقيض من ذلك، تظل العديد من الأنواع من المناطق الاستوائية في الجنوب العالمي ممثلة تمثيلاً ناقصًا.

وقام باحثون بقيادة الدكتور إيثان لينك من جامعة ولاية مونتانا والدكتور دانييل كادينا من جامعة لوس أنديز بتحليل قاعدة بيانات جينومية تغطي 21583 نوعًا من الثدييات البرية والطيور والزواحف والبرمائيات، وأظهر تحليلهم أن 38 في المائة من الأنواع في نصف الكرة الشمالي لديها جينومات مرجعية مقارنة بنحو 24 في المائة فقط من نصف الكرة الجنوبي، وعلى الرغم من وجود أعلى تنوع بيولوجي، تواجه المناطق الاستوائية، وخاصة في الجنوب العالمي، أكبر الفجوات في التمثيل الجينومي.

دور البيانات الجينية في الحفاظ تلعب البيانات الجينية دورًا حيويًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحفاظ، فهي تساعد في تحديد ما إذا كانت الحيوانات في منطقة معينة تمثل أنواعًا أو مجموعات سكانية مختلفة داخل نوع واحد، وهو أمر بالغ الأهمية لتصميم استراتيجيات الحفاظ، ومع ذلك، فإن الافتقار إلى البيانات الجينية من الأنواع في الجنوب العالمي يجعل الحفاظ الفعال أكثر تحديًا.