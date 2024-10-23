شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحت تهديد الانقراض الرقمى.. كيف يعوق نقص البيانات التنوع البيولوجى فى الجنوب العالمى؟ والان مع تفاصيل الخبر
وقام باحثون بقيادة الدكتور إيثان لينك من جامعة ولاية مونتانا والدكتور دانييل كادينا من جامعة لوس أنديز بتحليل قاعدة بيانات جينومية تغطي 21583 نوعًا من الثدييات البرية والطيور والزواحف والبرمائيات، وأظهر تحليلهم أن 38 في المائة من الأنواع في نصف الكرة الشمالي لديها جينومات مرجعية مقارنة بنحو 24 في المائة فقط من نصف الكرة الجنوبي، وعلى الرغم من وجود أعلى تنوع بيولوجي، تواجه المناطق الاستوائية، وخاصة في الجنوب العالمي، أكبر الفجوات في التمثيل الجينومي.
تلعب البيانات الجينية دورًا حيويًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحفاظ، فهي تساعد في تحديد ما إذا كانت الحيوانات في منطقة معينة تمثل أنواعًا أو مجموعات سكانية مختلفة داخل نوع واحد، وهو أمر بالغ الأهمية لتصميم استراتيجيات الحفاظ، ومع ذلك، فإن الافتقار إلى البيانات الجينية من الأنواع في الجنوب العالمي يجعل الحفاظ الفعال أكثر تحديًا.
يواجه الباحثون في الجنوب العالمي حواجز كبيرة في الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل للبحوث الجينومية، وأشار الدكتور كادينا إلى أن العديد من المؤسسات تفتقر إلى الموارد اللازمة لتسلسل الجينوم الكامل وغالبًا ما تعتمد على التعاون مع الشمال العالمي. وأشار الدكتور لينك إلى أن هذا يخلق اختلالًا في التوازن، مما يجعل من الصعب على الباحثين الجنوبيين المساهمة بالتساوي.
أهمية التعاون المدروس
ولمعالجة هذه الفجوة، أكد الدكتور كادينا على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد حيث يشارك الباحثون المحليون في جميع مراحل عملية البحث، مما يضمن تمثيلًا أكبر وتقدمًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
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