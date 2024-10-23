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اشار النائب ابراهيم كنعان الى أن "حريقا كبيرا آخر شبّ في المتن في نفس المنطقة فجر اليوم، على تخوم قرية جورة البلوط والقرى المجاورة"، متوجها بـ"الشكر الكبير للدفاع المدني والجيش اللبناني لكل الجهود والجهوزية التامة لتلبية نداء الأهالي بكل الوسائل المتاحة، وضرورة تحرّك الأجهزة الأمنية فوراً لمعرفة ما إذا كان هناك من يفتعل هذه الحرائق؟!".
هذا، وتواصل كنعان مع قائد الجيش العماد جوزاف عون بشأن الحريق، وتجاوب معه عبر إرسال طوافات للاطفاء، في حين رجّحت معلومات للنشرة أن الحريق مفتعل.
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: حريق كبير آخر شبّ في المتن فجرًا وعلى الأجهزة الأمنية معرفة ما إذا كان هناك من يفتعل الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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