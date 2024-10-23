شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة جديدة للجدل.. ترامب يسخر من توربينات الرياح الألمانية وأنجيلا ميركل والان نبدء بالتفاصيل



وقال ترامب في حوار مع مواطنين في ولاية فلوريدا الأمريكية: "لقد أقاموا (الألمان) توربينات رياح في كل مكان، ولم تهب الرياح بقوة. وإذا كانوا واصلوا هذه العملية، لكانت ألمانيا الآن مفلسة"، مضيفًا أن هذا أحد الأسباب الرئيسية لعدم وجود أنجيلا ميركل في منصب المستشارة.

وكان ترامب أوضح سابقًا أنه يدعم تماما استخراج الغاز الطبيعي عبر تقنية التصديع المائي المثيرة للجدل، مدعيًا أن خصمته كامالا هاريس والديمقراطيين ضد هذا الأمر، وقال: "إنهم ضد كل ما هو تحت الأرض. وهذا ما مرت به ألمانيا. لقد دمروا أنفسهم تقريبا".

الدمام - شريف احمد - سخر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في فعالية انتخابية من توربينات الرياح في ألمانيا.وقال ترامب في حوار مع مواطنين في ولاية فلوريدا الأمريكية: "لقد أقاموا (الألمان) توربينات رياح في كل مكان، ولم تهب الرياح بقوة. وإذا كانوا واصلوا هذه العملية، لكانت ألمانيا الآن مفلسة"، مضيفًا أن هذا أحد الأسباب الرئيسية لعدم وجود أنجيلا ميركل في منصب المستشارة.وكان ترامب أوضح سابقًا أنه يدعم تماما استخراج الغاز الطبيعي عبر تقنية التصديع المائي المثيرة للجدل، مدعيًا أن خصمته كامالا هاريس والديمقراطيين ضد هذا الأمر، وقال: "إنهم ضد كل ما هو تحت الأرض. وهذا ما مرت به ألمانيا. لقد دمروا أنفسهم تقريبا".



هاريس تعارض التصديع المائي



وكانت هاريس أعربت في الماضي عن معارضتها لتقنية التصديع المائي، إلا أنها تقول الآن: "لن أحظر التصديع المائي".

ويصف ترامب هذا التصريح مرارا بأنه غير جدير بالتصديق.

ويلعب التكسير الهيدروليكي دورًا رئيسيًا في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة المهمة في الحملة الانتخابية الأمريكية، والتي تتميز بطبقة متوسطة قوية.

كما وجه ترامب انتقادات حادة لمحطات الطاقة الشمسية الكبيرة، وقال في فلوريدا: "كل شيء مصنوع من الفولاذ والزجاج والأسلاك، يبدو الأمر مثل الجحيم. يمكن رؤية الأرانب التي تعلق بها. هذا أمر فظيع لنشطاء حماية البيئة"، مضيفًا أنه يدعم بصورة مبدئية الطاقة الشمسية، لكنه يفضل التطبيقات الأصغر على الأسطح.