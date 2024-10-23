الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها، مع نسبة رطوبة منخفضة".

واشارت الى أن "طقسا خريفيا مستقرا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وأجواء باردة نسبيا ليلا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حتى يوم الجمعة حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي".

وحذّرت من "ارتفاع موج البحر، والذي قد يتخطى المتر ونصف".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم الأربعاء صاف إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتبقى الأجواء الباردة خلال الليل مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا".

واوضحت أن "طقس الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، التي تبقى دون معدلاتها، مع نسبة رطوبة منخفضة".

واضافت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة، بخاصة في الداخل مع نسبة رطوبة منخفضة. والسبت قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الساحل فتصبح ضمن معدلاتها الموسمية. وتبقى من دون تعديل في الداخل وفوق الجبال كما تبقى الرطوبة منخفضة".