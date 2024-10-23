ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية نيللي كريم سؤالاً للجمهور، حول مكان تقديم شكوى على إحدى شركات النقل.

وكتبت نيللي كريم عبر حسابها الخاص: "لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟".

وإنهالت عليها تعليقات الجمهور في محاولة لمساعدتها، وجاء في الأجوبة: "والله حاولت قبل كده ومفيش"، في مكتب ليهم في حسن المأمون بعد النادي الأهلي وفي مكتب تاني في التجمع الرقم بتاعهم مش بيجب نتيجة لو أمر مهم روحي المكتب"، "مفيش خدمة حماية مستهلك في مصر أو نقدر نقول مفيش خدمة حماية مواطن في مصر".

كانت هذه تفاصيل خبر لـ نيللي كريم شكوى.. وهذا ما سألته للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.