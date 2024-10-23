50 دولة تشارك في مؤتمر الطرق

كشفت الهيئة العامة للطرق أن مؤتمر سلامة واستدامة الطرق، الذي سيعقد في الثالث والرابع من نوفمبر القادم، سيشهد مشاركة أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسيتناول المؤتمر أهمية السلامة على الطرق والاستدامة في السياق الإقليمي، مع التركيز على أفضل الممارسات الدولية، والتقدم التكنولوجي المتطور، والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تشكيل إستراتيجيات النقل المستقبلية، وغيرها من الموضوعات المهمة.