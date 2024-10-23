الشقيق تستعد للسياحة الشتوية بتجهيز كرانيشها

استعداد للسياحة الشتوية، شرعت بلدية مركز الشقيق بشمال منطقة جازان في أعمال صيانة وتأهيل الكورنيش الجنوبي والشمالي بزراعة جديدة بمساحة إجمالية 37 ألف متر مربع، وكذلك صيانة الممرات، واستحداث جلسات جديدة.

وأوضح رئيس البلدية، يحيى شافعي، لـ«دوت الخليج» أن عملية الصيانة والتأهيل شاملة الكورنيش الجنوبي والشمالي ضمن الأعمال التي تقوم بها البلدية، وبدعم من أمانة منطقة جازان، حيث تمت زراعة جديدة في الكورنيش الجنوبي بمساحة ما يقارب 17 ألف م2، بينما بلغت مساحة الزراعة في الكورنيش الشمالي أكثر من 20 ألف م2. وأشار إلى أنه سيتم العمل على صيانة الممرات واستحداث جلسات جديدة.