الشقيق تستعد للسياحة الشتوية بتجهيز كرانيشها

وأوضح رئيس البلدية، يحيى شافعي، لـ«دوت الخليج» أن عملية الصيانة والتأهيل شاملة الكورنيش الجنوبي والشمالي ضمن الأعمال التي تقوم بها البلدية، وبدعم من أمانة منطقة جازان، حيث تمت زراعة جديدة في الكورنيش الجنوبي بمساحة ما يقارب 17 ألف م2، بينما بلغت مساحة الزراعة في الكورنيش الشمالي أكثر من 20 ألف م2. وأشار إلى أنه سيتم العمل على صيانة الممرات واستحداث جلسات جديدة.
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