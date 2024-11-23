شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"اليوم": بدء التشغيل التجريبي لمترو الرياض خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام