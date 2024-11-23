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شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ"اليوم": بدء التشغيل التجريبي لمترو الرياض خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر لـ"اليوم"، عن إطلاق التشغيل التجريبي لمترو الرياض خلال أيام.
وقالت المصادر، إن الاطلاق التجريبي سيتم على مراحل تكتمل في الربع الأول من العام 2025.
ويعد مشروع مترو الرياض أكبر مشروع ينفذ كليا في مرحلة واحدة.
وانطلق مشروع المترو للمرة الأولى في أبريل 2012 عندما صدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في تنفيذه، وتكلفت لجنة عليا الإشراف على جوانب المشروع كافة، إلا أنه واجه تحديات عدة منذ إطلاقه، أبرزها جائحة كورونا التي أثرت في تنفيذ عديد من المشاريع الكبرى حول العالم، ومع ذلك استكمل العمل.
كما يأتي المشروع ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في العاصمة السعودية «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».
ويعد مسار ”الخط الأزرق“ أول المسارات الستة، ويمتد على طول 38 كيلومتراً، ويربط بين محاور العليا البطحاء والحاير، أما المسار الثاني ”الخط الأحمر“ فيغطي طريق الملك عبدالله بطول 25,3 كيلومتر.
ويمتد المسار الثالث، والذي يسمى ”الخط البرتقالي“ على محور طريق المدينة المنورة وطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 40,7 كيلومتر، واختير المسار الرابع ”الخط الأصفر“ لربط طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29,6 كيلومتر. ويغطي ”الخط الأخضر“، أو المسار الخامس طريق الملك عبدالعزيز بطول 12,9 كيلومتر، ويتبع المسار السادس ”الخط البنفسجي“ محور طريق عبدالرحمن بن عوف وطريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتراً.
وتعد محطة مركز الملك عبدالله المالي محورية، إذ تخدم أحد أهم المراكز الاقتصادية في الرياض، ما يعزز سهولة الوصول إلى هذا المركز المالي الكبير. إضافة إلى ذلك تبرز المحطة الغربية كحلقة وصل مهمة لتحسين التنقل إلى المناطق الغربية من المدينة.
وأخيراً، محطة ”STC“ التي تخدم المناطق ذات الحركة التجارية النشطة، ما يجعلها محط اهتمام كبير لرجال الأعمال والزوار القادمين إلى المناطق التجارية.
ويعد مشروع مترو الرياض جزء من خطة أوسع لتحديث نظام النقل في العاصمة، ويهدف إلى تقليل الازدحام المروري وتقديم خيارات نقل سريعة وفعالة لسكان المدينة وزوارها في خطوة تعكس طموحات البلاد بأن تكون مدينة متصلة عالمياً ومستدامة.
وقالت المصادر، إن الاطلاق التجريبي سيتم على مراحل تكتمل في الربع الأول من العام 2025.
ويعد مشروع مترو الرياض أكبر مشروع ينفذ كليا في مرحلة واحدة.
مترو الرياضيأتي مشروع مترو الرياض ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في الرياض، إذ اختيرت ستة محاور رئيسة بإجمال طول يبلغ 176 كيلومتراً مع 84 محطة تغطي مناطق الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية، إضافة إلى المراكز التجارية والتعليمية والصحية.
وانطلق مشروع المترو للمرة الأولى في أبريل 2012 عندما صدرت موافقة مجلس الوزراء على البدء في تنفيذه، وتكلفت لجنة عليا الإشراف على جوانب المشروع كافة، إلا أنه واجه تحديات عدة منذ إطلاقه، أبرزها جائحة كورونا التي أثرت في تنفيذ عديد من المشاريع الكبرى حول العالم، ومع ذلك استكمل العمل.
تطوير البنية التحتيةويأتي المشروع ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في العاصمة، إذ اختيرت ستة محاور رئيسة لمشروع مترو الرياض بإجمال طول يبلغ 176 كيلومتراً مع 84 محطة تغطي مناطق الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية، إضافة إلى المراكز التجارية والتعليمية والصحية.
كما يأتي المشروع ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنقل العام في العاصمة السعودية «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».
المواقع الحيوية في المدينةوتربط الشبكة الجديدة أهم المواقع الحيوية في المدينة مثل مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي، والجامعات الكبرى ووسط المدينة مع مركز النقل العام، ما يجعلها ركيزة أساسية لتسهيل التنقل داخل الرياض.
ويعد مسار ”الخط الأزرق“ أول المسارات الستة، ويمتد على طول 38 كيلومتراً، ويربط بين محاور العليا البطحاء والحاير، أما المسار الثاني ”الخط الأحمر“ فيغطي طريق الملك عبدالله بطول 25,3 كيلومتر.
ويمتد المسار الثالث، والذي يسمى ”الخط البرتقالي“ على محور طريق المدينة المنورة وطريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول بطول 40,7 كيلومتر، واختير المسار الرابع ”الخط الأصفر“ لربط طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29,6 كيلومتر. ويغطي ”الخط الأخضر“، أو المسار الخامس طريق الملك عبدالعزيز بطول 12,9 كيلومتر، ويتبع المسار السادس ”الخط البنفسجي“ محور طريق عبدالرحمن بن عوف وطريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتراً.
محطات مترو الرياضوتتوزع محطات عدة رئيسة في مشروع مترو الرياض لتخدم مواقع استراتيجية وحيوية في المدينة، من بينها محطة قصر الحكم التي تقع في قلب المدينة التاريخي، إذ تربط المنطقة الثقافية والتراثية القديمة بباقي أجزاء العاصمة.
وتعد محطة مركز الملك عبدالله المالي محورية، إذ تخدم أحد أهم المراكز الاقتصادية في الرياض، ما يعزز سهولة الوصول إلى هذا المركز المالي الكبير. إضافة إلى ذلك تبرز المحطة الغربية كحلقة وصل مهمة لتحسين التنقل إلى المناطق الغربية من المدينة.
وأخيراً، محطة ”STC“ التي تخدم المناطق ذات الحركة التجارية النشطة، ما يجعلها محط اهتمام كبير لرجال الأعمال والزوار القادمين إلى المناطق التجارية.
ويعد مشروع مترو الرياض جزء من خطة أوسع لتحديث نظام النقل في العاصمة، ويهدف إلى تقليل الازدحام المروري وتقديم خيارات نقل سريعة وفعالة لسكان المدينة وزوارها في خطوة تعكس طموحات البلاد بأن تكون مدينة متصلة عالمياً ومستدامة.