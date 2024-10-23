1758 عملية جراحية يوميا والجراحة العامة الأعلى

الرياض الأعلى
تصدرت الرياض قائمة التدخلات الجراحية بواقع 125495 تدخلا، بينما حلت القصيم في المرتبة الثانية بواقع 63381 عملية، ثم عسير ثالثة بـ52413 تدخلا جراحيا، ثم جدة بـ47303، فجازان بـ46083 عملية، في حين حلت القنفذة في آخر القائمة بـ5564 تدخلا جراحيا كأقل منطقة صحية من حيث العمليات الجراحية.
الجراحة العامة الأعلى
تصدرت عمليات الجراحة العامة أنواع العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة خلال العام الماضي بواقع 136096 عملية، بينما احتلت جراحات النساء والتوليد المرتبة الثانية بواقع 109513 عملية، وحلت جراحات طب العيون في المرتبة الثالثة بـ104995 عملية، ثم جراحة العظام في المرتبة الرابعة بواقع 69167 عملية جراحية، وفي المرتبة الأخيرة حلت جراحات المخ والأعصاب بواقع 10884 عملية.
العمليات حسب النوع
136096 الجراحة العامة
109513 النساء والتوليد
104995 طب العيون
69167 جراحة العظام
57892 الأنف والأذن والحنجرة
42351 جراحة المسالك البولية
30739 أخرى
30250 جراحة الأطفال
17160 جراحة القلب
16978 جراحة الوجه والأسنان
15845 جراحة التجميل
10884 جراحة المخ والأعصاب
عمليات الجراحة حسب المنطقة الصحية
الرياض 125495
القصيم 63381
عسير 52413
جدة 47303
جازان 46083
الشرقية 44864
العاصمة المقدسة 37732
المدينة المنورة 36994
الأحساء 27865
نجران 24946
الطائف 21716
حائل 20248
الباحة 17874
بيشة 15780
تبوك 13570
حفر الباطن 12262
الحدود الشمالية 10212
الجوف 9327
القريات 6241
القنفذة 5564
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