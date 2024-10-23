1758 عملية جراحية يوميا والجراحة العامة الأعلى

كشفت بيانات وزارة الصحة أن عدد التدخلات الجراحية بمستشفيات الوزارة الصحة لعام 2023 بلغ 641870 تدخلا جراحيا بمعدل 1758 جراحة يوميا، في حين تصدرت الجراحة العامة أنواع التدخل الجراحي بواقع 136096 جراحة.

الرياض الأعلى

تصدرت الرياض قائمة التدخلات الجراحية بواقع 125495 تدخلا، بينما حلت القصيم في المرتبة الثانية بواقع 63381 عملية، ثم عسير ثالثة بـ52413 تدخلا جراحيا، ثم جدة بـ47303، فجازان بـ46083 عملية، في حين حلت القنفذة في آخر القائمة بـ5564 تدخلا جراحيا كأقل منطقة صحية من حيث العمليات الجراحية.

الجراحة العامة الأعلى

تصدرت عمليات الجراحة العامة أنواع العمليات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة خلال العام الماضي بواقع 136096 عملية، بينما احتلت جراحات النساء والتوليد المرتبة الثانية بواقع 109513 عملية، وحلت جراحات طب العيون في المرتبة الثالثة بـ104995 عملية، ثم جراحة العظام في المرتبة الرابعة بواقع 69167 عملية جراحية، وفي المرتبة الأخيرة حلت جراحات المخ والأعصاب بواقع 10884 عملية.

العمليات حسب النوع

136096 الجراحة العامة

109513 النساء والتوليد

104995 طب العيون

69167 جراحة العظام

57892 الأنف والأذن والحنجرة

42351 جراحة المسالك البولية

30739 أخرى

30250 جراحة الأطفال

17160 جراحة القلب

16978 جراحة الوجه والأسنان

15845 جراحة التجميل

10884 جراحة المخ والأعصاب

عمليات الجراحة حسب المنطقة الصحية

الرياض 125495

القصيم 63381

عسير 52413

جدة 47303

جازان 46083

الشرقية 44864

العاصمة المقدسة 37732

المدينة المنورة 36994

الأحساء 27865

نجران 24946

الطائف 21716

حائل 20248

الباحة 17874

بيشة 15780

تبوك 13570

حفر الباطن 12262

الحدود الشمالية 10212

الجوف 9327

القريات 6241

القنفذة 5564