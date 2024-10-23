مطار الملك خالد الأقل في شكاوى المسافرين

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر سبتمبر 2024.

1273 شكوى

وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ 1273 شكوى، مبينةً أنَّ الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع 29 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد لشهر سبتمبر وصلت إلى 100%، بينما حلَّت طيران أديل ثانيًا بواقع 29 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وجاء ثالثًا طيران ناس، حيث وصل عدد الشكاوى منه إلى 31 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وذلك وفقًا لرصد المؤشر. في حين جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر سبتمبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.

مطار الملك خالد الأقل

بينت هيئة الطيران المدني أن مؤشرَ التصنيف أشار إلى حصول مطار الملك خالد الدولي بالرياض على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته 0.3% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع 11 شكوى، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، بينما حصل مطار الأمير نايف على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

وفي المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية، كان مطار عرعر هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته 3% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.