هاني شاكر يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بأغاني العندليب وأغاني وطنية لـ لبنان وفلسـ طين

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري هاني شاكر حفلاً ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وغنى مجموعة من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "خايف" و"حبك نار"، بالإضافة إلى ديو مع الفنانة المصرية إيمان عبد الغني، كما غنى من أغنياته الخاصة "أصاحب مين" و"لو بتحب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



وتألق هاني شاكر بأداء أغانيه الشهيرة "لسه بتسألي"، "غلطة"، و"علّي الضحكاية"، مقدماً عرضاً مميزاً نال إعجاب الجمهور. وخلال الحفل، قدم أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "حمل الليالي"، ثم أتبعه بأغاني "ياريتني"، "كل ليلة"، و"نسيانك صعب أكيد".

تزامناً مع الأحداث الجارية في فلسـ طين ولبنان، قدم شاكر أغاني وطنية، منها "الشهيد"، "بحبك يا لبنان"، و"الهوية عربي"، كما افتتح الحفل بأغنية "أحلف بسماها"، ووجه رسائل لشهداء فلسطين ولبنان، معبراً عن تقديره لتضحياتهم، وقال هاني شاكر: "عاوز أقدم رسائل نتيجة الذي يحدث للشـ هيد اللي بيضحي بدمه وشهداء فلسـ طين وغزة الصامدين ولبنان حبيبة قلبي".