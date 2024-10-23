تكنولوجيا: Tesla تطرح شاحنها اللاسلكي المحمول الجديد في مزيد من البلدان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح Tesla شاحنها اللاسلكي المحمول الجديد في المزيد من البلدان. تم رصد هذا الملحق لأول مرة في الولايات المتحدة وكندا، ثم ظهرت قوائم المنتج لاحقًا في دول الاتحاد الأوروبي مثل هولندا، فرنسا، وإسبانيا.

يتيح الشاحن اللاسلكي المحمول شحن جهازين يدعمان تقنية Qi في نفس الوقت. يحتوي على لوحة الشحن الأمامية التي توفر خرجًا يصل إلى 7.5 واط، وتضم مغناطيسًا لتثبيت الجهاز في مكانه حتى عندما يكون القسم العلوي مائلًا.

توجد لوحة الشحن الثانية مخفية أسفل الأولى ومغطاة بتشطيب الكانتارا. ويصل الحد الأقصى للإخراج المشترك إلى 5V/3A. وبجانب منصات الشحن، يتوفر كابل USB-C مدمج في الجانب الأيمن من الجهاز.

يأتي جهاز بنك الطاقة بسعة 5000 مللي أمبير بقدرة 19.3 واط، ويمكن إعادة شحنه عبر كابل USB-C أو لاسلكيًا باستخدام لوحة شحن Tesla EV. يتميز الملحق بوزنه الخفيف ويأتي بثلاثة ألوان: الأسود، الذهبي الوردي، والأبيض.

يمكن شراء الشاحن اللاسلكي المحمول من Tesla مقابل 95 دولارًا أمريكيًا/130 دولارًا كنديًا/99 يورو. ولم يتم التأكيد بعد على موعد وصوله إلى المملكة المتحدة.

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