شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة في «تشب العربية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس التي تبدأ بتاريخ 1446/01/19هـ الموافق 2024/07/25م وتنتهي بتاريخ 1449/02/20هـ الموافق 2027/07/24م، بناءً على قرار مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن اللجنة تتكون من: محمد الشايع رئيسا، وعضوية كل من: بدر الرزيزاء، وسامي السنيد.
وأضافت الشركة أن محمد الشايع حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية لشركة الجبر للتمويل وله خبرة تزيد عن 27 سنة في القطاع المالي.
وأفادت بأن بدر الرزيزاء حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الامريكية، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة الرزيزاء للتجارة والتعهدات، وعضو مجلس الإدارة لشركة أولاد سليمان الرزيزاء للاستثمار، وعضو مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، و النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة اتحاد الغرفة السعودية. وله خبرة تزيد عن 20 عاما في مجال الإدارة.
وأشارت إلى سامي السنيد، حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويشغل منصب رئيس لجنة المراجعة لشركة شبكة صحارى، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة إبدال للموارد البشرية، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة ضوابط التقنية للتجارة، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الاستثمار لشركة أرباح المالية وله خبر تزيد عن 27 سنة في الإدارة والأعمال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن اللجنة تتكون من: محمد الشايع رئيسا، وعضوية كل من: بدر الرزيزاء، وسامي السنيد.
وأضافت الشركة أن محمد الشايع حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وماجستير إدارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية لشركة الجبر للتمويل وله خبرة تزيد عن 27 سنة في القطاع المالي.
وأفادت بأن بدر الرزيزاء حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات من جامعة ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الامريكية، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة الرزيزاء للتجارة والتعهدات، وعضو مجلس الإدارة لشركة أولاد سليمان الرزيزاء للاستثمار، وعضو مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، و النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة اتحاد الغرفة السعودية. وله خبرة تزيد عن 20 عاما في مجال الإدارة.
وأشارت إلى سامي السنيد، حاصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويشغل منصب رئيس لجنة المراجعة لشركة شبكة صحارى، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة إبدال للموارد البشرية، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة ضوابط التقنية للتجارة، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الاستثمار لشركة أرباح المالية وله خبر تزيد عن 27 سنة في الإدارة والأعمال.