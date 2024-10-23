شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22-10-2024.

إيقاف تداول 17 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 17 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفتنس برايم للأندية الصحية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وجنوب الوادي للأسمنت، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والعربية للأسمنت، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ومصر للفنادق، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمنصورة للدواجن.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والنساجون الشرقيون للسجاد، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وحديد عز، ومستشفى كليوباترا، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 142.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5%، والعرب على 5.09%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 173.1 مليون جنيه، 135 مليون جنيه، 51 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 284.9 مليون جنيه، 72.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 7861 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 11048 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3189 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 8042 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1805 نقطة.

وصعدت أسهم 141 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 18.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 7.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.02%.

- الاستثمار العقاري العربى - اليكو بسعر إغلاق 1.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.89%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 4.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.20%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.156 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.94%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 280.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.13%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 57.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.19%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 32.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.22%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 113 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 5.91%.

- حق اكتتاب شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-2 بسعر إغلاق 0.048 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%.