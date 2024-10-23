“أطلقتا من الشرق”.. الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرتين بمنطقة إيلات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

وأشار الجيش إلى أن الطائرتين المسيرتين دخلتا أجواء المياه السيادية لدولة إسرائيل ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار “بناء على السياسة المتبعة” وفقا لـ “العربية”.

يأتي ذلك فيما أعلنت جماعات مسلحة في العراق استهداف إيلات الاسرائيلية بطائرات مسيرة.

وقالت جماعة “المقاومة الإسلامية” في العراق في بيانين إنها هاجمت مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية بطائرات مسيرة مرتين اليوم الأربعاء.

وأضافت الجماعة المسلحة الموالية لإيران أنها ضربت أهدافا حيوية هناك. وقالت عبر حسابها على “تليغرام” أنها استهدفت بواسطة الطيران المسير “هدفا حيويا في أم الرشراش /إيلات/ المحتلة”، بحسب البيان.

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