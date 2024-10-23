وفاة شاب في منطقة العبر أثناء سفره للعمل في السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب يمني، على متن أحد باصات النقل الجماعي في منطقة العبر، بينما كان مسافرا للعمل في المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر محلية إن الشاب (خالد أحمد حسن الليث)، من سكان مدينة إب (وسط اليمن)، والمنحدر من مديرية السياني جنوب المحافظة، توفي، الثلاثاء، في منطقة العبر، بينما كان على متن أحد باصات النقل الجماعي مسافرا للعمل إلى السعودية.

ونعت شركة البركة للنقل الدولي الشاب الليث الذي قالت إنه توفي بشكل طبيعي بمنطقة العبر وهو متوجه إلى المملكة العربية السعودية على إحدى حافلات الشركة، معربة عن تعازيها لأسرة المتوفي وكافة آل الليث.

ودفعت الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد جراء الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن، عشرات الآلاف من اليمنيين إلى الاغتراب في السعودية بهدف تحسين ظروف حياة أسرهم.