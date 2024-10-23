“موهبة” ومركز التأمين الصحي الوطني توقّعان مذكرة تفاهم لرفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” اليوم مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتأمين الصحي، بهدف رفع مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين الجهتين وتطوير العديد من البرامج.

ووقّع المذكرة كل من نائب الأمين العام لموهبة لتطوير الأعمال والتواصل عبدالعزيز السبيل، ومدير الموارد البشرية والخدمات المؤسسية بالمركز الوطني للتأمين الصحي سلطان خان.

ونصت المذكرة على التعاون بين الطرفين لتوفير فرص التدريب والتعاون لأعضاء رابطة موهبة المتخصصين في المجالات الصحية المختلفة.

كما نصت على أن يتعاون المركز الوطني للتأمين الصحي في استقطاب الخريجين المتميزين من أعضاء رابطة موهبة للحصول على برامج تطوير للخريجين منتهية بالتوظيف، وبرامج التدريب على رأس العمل، والفرص الوظيفية، وذلك وفق المتطلبات والآليات ومجالات العمل التي يحددها المركز والأنظمة ذات العلاقة، وعلى أن يتعاون الطرفان في تطوير برامج خاصة لحديثي التخرج من أعضاء رابطة موهبة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط