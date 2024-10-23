السعودية | الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية توقعان اتفاقية تعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وقعت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اتفاقية تعاون في ملتقى الصحة العالمي 2024، الذي يُقام في ملهم خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر.

وتهدف اتفاقية التعاون، التي وقعها المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، والأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وتنمية القدرات البشرية والتدريب، والإسهام في دعم برنامج التحول الصحي الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوّار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، يوميًا من الساعة الـ (10) صباحًا حتى الـ (7) مساءً.

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