أفضل ملمعات وزيوت شفاه وردية.. اعتمديها في شهر أكتوبر الوردي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - في شهر أكتوبر الوردي، وبينما نجتمع معاً لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي، لماذا لا تدلين ببيان أنيق وداعم في الوقت نفسه؟ إن استخدام ملمع الشفاه الوردي هو طريقة ممتعة ومُمَكِّنة لإظهار تضامنك خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، فاللون الوردي لا يرمز إلى الأمل والشجاعة فحسب، بل يضيف أيضاً لمسة نابضة بالحياة إلى مظهرك. لمساعدتك، قمنا بإعداد قائمة بأفضل ملمعات الشفاه الوردية التي لا تمنحك لمعاناً مذهلاً فحسب، بل تساهم أيضاً في القضية، دعي شفتيك تتحدثان بينما تُظهِرين دعمك.

إليك بعض أفضل الاختيارات لتعزيز جمال ابتسامتك ورفع معنوياتك هذا الشهر.

ملمع وزيت الشفاه Kissing Jelly Lip Oil Gloss - Juicy Lip Oil/Gloss Hybrid من تو فايسد Too Faced

ملمع وزيت الشفاه Kissing Jelly Lip Oil Gloss - Juicy Lip Oil/Gloss Hybrid من تو فايسد Too Faced

استمتعي بتجربة فريدة من نوعها مع تو فايسد Too Faced، حيث يمكنك تدليل شفتيك من خلال استخدام مزيج زيت الشفاه/ اللمعان المغذي للغاية، هذا المزيج ليس فقط مرطباً بل يعمل على تليين شفتيك على الفور؛ مما يمنحك مظهراً جذاباً لا يقاوم، بفضل تركيبته الغنية بالمكونات الطبيعية، ستشعرين بالراحة والنعومة في كل لحظة، استخدميه يومياً للحصول على شفاه صحية ومشرقة، ولا تترددي في جذب الأنظار إليك بألوانه الجذابة ورائحته الفريدة، مع هذا اللمعان، ستكون شفتاك مستعدتين دائماً لأي مناسبة، تماماً كما تريدين.

قد يهمك أيضاً التعرف الى أفضل مستحضرات ترطيب الشفاه بمكونات مغذية للنوع الجاف منها

زيت وملمع شفاه Lip Comfort Oil - Gloss with Rubiginosa Rose Oil من كلارنس Clarins

زيت وملمع شفاه Lip Comfort Oil - Gloss with Rubiginosa Rose Oil من كلارنس Clarins

اكتشفي الجيل الجديد من منتج الشفاه الشهير من كلارنس Clarins، تمت إعادة ابتكاره في نسخة أكثر حسية من أي وقت مضى، ولكن أكثر طبيعية وغنية بالعناية بالبشرة، يظهر زيت وملمع Lip Comfort Oil الجديد لونه بوضوح: زيت خفيف وغير لزج وأكثر طبيعية ومليء بالعناية بالبشرة، يجمل الشفاه وينعمها ويرطبها، إنه لا يتنازل عن اللمعان والتغذية والراحة.

Lip Comfort Oil عبارة عن مزيج فريد من الزيوت يوفر حتى للشفاه الحساسة علاجاً مرطباً ومغذياً ووقائياً ومصلحاً حقيقياً، يتم تنعيم الشفاه وتهدئتها وترطيبها على الفور وبشكل دائم.

ملمع للشفاه والخدود Gogotint Cheek & Lip Stain من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

ملمع للشفاه والخدود Gogotint Cheek & Lip Stain من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

أظهري أناقتك مع صبغة الخدود والشفاه بلون الكرز الزاهي، الذي يضيف لمسة من الحيوية إلى إطلالتك، تتميز أداة وضع الخدود الدقيقة بتصميمها العملي الذي يسهل تطبيقها، حيث تنساب بسلاسة على الشفاه لتمنحك لوناً جذاباً يبرز جمالك الطبيعي، لكن الجمال لا يتوقف عند الشفاه، فهذه الصبغة تمتزج بشكل رائع على الخدود، لتمنحك لوناً وردياً حلواً ونابضاً بالحياة.

تستمر هذه الصبغة في التألق لساعات طويلة؛ مما يجعلها الخيار المثالي للاستخدام اليومي أو للمناسبات الخاصة، سواء كنتِ تتجهين إلى العمل أو في أمسية مع الأصدقاء، ستظل إطلالتك مشرقة ومفعمة بالحيوية، جربيها اليوم، واستمتعي بجمال يدوم ويمنحك ثقة لا مثيل لها!

ملمع ومرطب الشفاه Stay Vulnerable Glossy Lip Balm من رير بيوتي Rare Beauty

ملمع ومرطب الشفاه Stay Vulnerable Glossy Lip Balm من رير بيوتي Rare Beauty

ملمع شفاه مرطب وغير لزج يدوم طويلاً يبطن الشفاه طوال اليوم بلون ناعم ومغذٍّ ولمعان، مثل قناع الشفاه، تحتضن هذه التركيبة المريحة للغاية الشفاه بترطيب مغذٍّ بينما تملؤها بشكل واضح بلون ولمعان قابل للبناء مصنوع من مزيج نباتي من اللوتس والغاردينيا وزنبق الماء الأبيض، كما أنه يساعد على تهدئة وتغذية الشفاه.

ملمع الشفاه Prisma Glass Hydrating Lip Gloss من أرماني بيوتي Armani Beauty

ملمع الشفاه Prisma Glass Hydrating Lip Gloss من أرماني بيوتي Armani Beauty

ملمع شفاه خفيف الوزن غني بالسكوالين للحفاظ على ترطيب يدوم 24 ساعة للحصول على شفاه ناعمة كالوسادة، يضفي لمسة نهائية شديدة اللمعان تعكس الضوء للحصول على شفاه لامعة وممتلئة، تجمع تركيبة الزيت اللامعة المتقدمة هذه بين خصائص فائقة العناية لحماية حاجز الشفاه ولمعان يشبه الزجاج يناسب جميع ألوان البشرة، بفضل تركيزه الفائق بنسبة 15% من السكوالين، فإن تمريرة واحدة من Prisma Glass تترك راحة غير لزجة لتغليف الشفاه للحصول على شفاه أكثر نعومة، من الشفاف إلى الوردي والطبيعي والأحمر، تعمل الشفافية الكريستالية لكل ظل وطبقة اللون اللامعة على تعزيز اللون الطبيعي للشفاه.