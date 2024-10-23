الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تشارك في ملتقى الصحة العالمي في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الخدمات الصحية بوزارة الدفاع في ملتقى الصحة العالمي 2024م المقام بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض في 21 – 23 أكتوبر 2024م، تحت شعار «رعايتنا محورها الإنسان».

وتستعرض الخدمات الصحية بوزارة الدفاع في جناحها بالملتقى، النماذج الصحية الرائدة، ورحلة التحول الرقمي للخدمات المقدمة في مرافقها؛ ومراكزها التخصصية وخدماتها الصحية والطبية والتعليمية، وأبرز المشاريع التشاركية لتطوير الأداء من خلال آخر ما توصلت إليه الدراسات في مجال التميز الإكلينيكي.

ويُعرِّف الجناح زواره بمبادرات الخدمات الصحية بوزارة الدفاع لتحسين الرعاية الصحية كمبادرة «عزنا من عزكم» وبرنامج «المدن الصحية» لتعزيز صحة الفرد والمجتمع في التجمعات العسكرية، كما يُسلط الجناح الضوء على الجهود في مجال زراعة الأعضاء والدور الإنساني والمشاركة المجتمعية من خلال دور الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع في نقل المرضى داخليًا وخارجيًا والمستشفيات المتنقلة وتقديم الإسناد الطبي العسكري، والجهود في مجال التمريض العسكري النسائي بالمستشفيات العسكرية.

ويعرض الجناح لزواره تجارب تفاعلية تشمل محاكاة افتراضية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي للصيدلية الذكية وطب الأعماق والطب الجوي والإخلاء الطبي الجوي والمدن الصحية وفرضيات حية للطب العسكري الميداني.

إلى ذلك، وقعت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، الاتفاقية الإطارية الموحدة لتنفيذ برنامج الأمن الصحي مع هيئة التخصصات الصحية، بهدف توفير الدعم المهني والعلمي ليصبح مسؤول الأمن الصحي قادرًا على توفير بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى المعايير. كما وقعت اتفاقية أخرى مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو »؛ لتوطين صناعة الإنسولين في المملكة العربية السعودية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط