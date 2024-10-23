جنبلاط التقى بلاسخارت وسفيري بلجيكا والنرويج

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين هينيس- بلاسخارت، في حضور الوزير السابق غازي العريضي.

وكان خلال اللقاء عرضٌ لمختلف المستجدّات والتطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل سفير بلجيكا أرنوت باولس (Arnout Pauwels)، حيث تم التداول في المستجدّات والأوضاع العامة.

كذلك التقى سفيرة النرويج هيلدا هارالدستاد (Hilde Haraldstad)، حيث تم عرض للأوضاع العامة.