شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة»: شروط جديدة لتنظيم أنشطة وتراخيص الغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الطاقة لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله لنظام إمدادات الطاقة، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، وتحديد الشروط والمتطلبات للحصول على تراخيص هذه الأنشطة، والاشتراطات التنظيمية والفنية والإجراءات التي يجب على المرخص الالتزام بها.

وألزمت اللائحة المرخص له بأن تتوافق جميع الأعمال التي يباشرها بنفسه أو بغيره مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وعدم القيام بأي ممارسة تحدّ من المنافسة العادلة في أي من الأنشطة أو جزء منها. مقاييس الصناعة العالمية واشترطت الالتزام بمقاييس الصناعة العالمية والأنظمة ذات العلاقة؛ لتصميم الأصول، وإنشائها، وتشغيلها، وصيانتها، وتطويرها وممارسة النشاط بها، والفحص الدوري للأصول ولأنظمة التحكم في الضغط والوقاية من زيادته، والقيام بجميع التحسينات والإضافات والإصلاحات للأصول واستبدال الأصول التي انتهى عمرها الافتراضي، أو تعرضت للتلف، أو أثبت الفحص الدوري عدم سلامتها.

وفي متطلبات التوزيع المحلي، ألزمت اللائحة المرخص له، بتوفير وسائل التحكم، وأنظمة عدادات القياس الخاصة للمستهلك والمرافق، والخدمات اللازمة لتقديم الخدمة، وتوفير الرسومات والمعلومات الفنية والإحداثيات للشبكة وأي توسعة لها، بيع الغاز للمستهلك وفق التعريفة المعتمدة المحددة من الدولة مضافًا إليها أجور الخدمة المحددة في الترخيص

وأكدت على الالتزام متطلبات وتعليمات الأمن والسلامة والصحة والبيئة، والتأمين على الموظفين ضد الحوادث والأخطار المهنية، وعلى الخسائر والأضرار لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله، وإعادة مرافق الغاز الطبيعي وسوائله عند تعرضها للضرر، وتطبيق المعايير المالية والمحاسبية التي تصدرها الجهات ذات العلاقة. دراسة الاحتياجات المستقبلية وتتضمن التزامات المرخص له دراسة الاحتياجات المستقبلية لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله بناء على التغيرات المتوقعة في العرض والطلب، وإشعار الوزارة بأي تغييرات مؤقتة في السعة المحددة في وثيقة الترخيص، وأسبابها، وتوفير خدمة استقبال الشكاوى، والإعلان عن هذه الخدمة، والاستجابة السريعة لها..

واشترطت على المرخص له في نشاط نقل الغاز الحصول على الموافقات اللازمة - بموجب الأنظمة ذات العلاقة - لمسارات الأنابيب وحمايتها، تضمين أصول خطوط الأنابيب الفرعية في الترخيص عند قيام المرخص له بإنشائها.

ويلتزم المرخص له بنشاطي تجميع الغاز الطبيعي وسوائله وبيعه، بأن أن يكون نطاق التجميع مطابقًا لنطاق شبكة الغاز الرئيسية، وأن تحدد اتفاقيات التجميع أو البيع المسؤوليات والأحكام والشروط. تقديم تقارير دورية بالأنشطة وأكدت على إلزام المرخص له بأنشطة التنقية أو المعالجة أو التجزئة بتقديم تقارير دورية للوزارة وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - مواصفات الغاز الطبيعي وسوائله، والكميات، والتغييرات الموسمية والشهرية، وتوقعات التوقفات للصيانة، وتقارير الانبعاثات، وخطط الإنتاج للسنوات الخمس المقبلة وغيرها. ​

واشترطت أيضًا على المرخص له بنشاط التخزين تقديم تقارير دورية للوزارة، حول السعات والكميات المخزنة، ومعدلات التدفق، والتغيرات الموسمية والشهرية وغيرها. ​​

وأوجبت عليه الالتزام بمتطلبات وتعليمات الأمن والسلامة والصحة والبيئة الصادرة من الجهات ذات العلاقة مثل بيئة العمل، خطط الاستجابة للطوارئ، إجراءات السلامة والصحة المهنية.