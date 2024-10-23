شكرا لقرائتكم خبر عن فى 8 خطوات.. كيف تبيع شركات السمسرة الأسهم فى البورصة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

واصلت البورصة المصرية، جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين الجدد بنسبة زيادة 20% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وقد لا يعرف بعضهم إجراءات التنفيذ لدى شركات الوساطة المالية في حالة الشراء، وتتمثل فيما يلي:

يتساءل المستثمرون الجدد بالبورصة المصرية، عن إجراءات بيع الأسهم بسوق المال من خلال شركات السمسرة، وهناك 8 إجراءات تنفذها شركات الوساطة المالية في حالة البيع، تتمثل فيما يلي:

1- تقوم شركة الوساطة متلقية الأوامر والمتاح لها إمكانية استخدام النظام بإجراء الحجز للكميات الخاصة بكل عميل أصلي على نظام الحجز الخاص بذلك المعد بمعرفة شركة مصر للمقاصة، وذلك بالإضافة إلى أمر حجز اعتباري للحساب المجمع بإجمالي الكميات المزاد بيعها للحسابات الأصلية.

2- أن تقوم شركات الوساطة المنفذة لأوامر مديري الاستثمار المسموح لهم باستخدام إمكانية تسجيل أمر البيع على نظام التداول باسم الحساب المجمع خلال الجلسة الرسمية، وفقًا لتعليمات العميل على أن يتم تسجيل كود أمين الحفظ المخصص لذلك العمليات رقم 7779 مع مراعاة الكمية المحجوزة بالفعل.

3- تقوم شركة الوساطة المنفذة من خلال النظام الإلكتروني الخاص المعد بمعرفة البورصة لهذا الغرض بتسجيل الكمية المراد تحويلها (إعادة تخصيصها) أمام كل حساب أصلي (على أن تخصم الكمية من إجمالي الكمية المباعة باسم الحساب المجمع)، وذلك خلال الفترة التي تحددها البورصة.

4- يتم عن طريق النظام المعد بمعرفة البورصة بغرض إعادة التخصيص التحقق من أن مجموع الكميات المحولة إلى الحسابات الأصلية مساوية للكمية المباعة خلال الجلسة من الحساب المجمع وأن الكميات المخصصة لكل حساب أصلي أقل من أو تساوي الكمية المحجوزة بأمر الحجز الفعلي لذات الحساب.

5- ودون الأخذ في الاعتبار عدد العمليات المنفذة خلال الجلسة باسم الحساب المجمع، ويتم آليًا من خلال النظام إجراء عمليات عكسية للعمليات الخاصة بالحساب المجمع "بيع من الحسابات الأصلية إلى الحساب المجمع" مع إصدار أرقام مسلسلة جديدة للعمليات العكسية.

6- يتم طباعة بيان بالكميات المنفذة للحسابات الأصلية من خلال النظام فور انتهاء شركات الوساطة المنفذة من إعادة التخصيص، وتقوم شركة الوساطة المنفذة بطباعة فواتير عملائها من واقع تقرير التنفيذ المستخرج من النظام الخاص بذلك.

7- تقوم البورصة-عقب نهاية الفترة المحددة لعمليات إعادة التخصيص- بإمداد شركة مصر للمقاصة إلكترونيًا ببيانات الكميات وأرقام العمليات العكسية الجديدة (عمليات إعادة التخصيص).

8- تقوم شركة مصر للمقاصة بإجراء التسويات وفقًا لبيان العمليات العكسية (إعادة التخصيص) المبلغ من البورصة بخصم الأوراق المالية المباعة من الحسابات الأصلية مباشرة في مواعيد التسوية المعتادة.

وبلغ أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية 31 ألف مستثمر جديد خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 80 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من العام السابق، ووزع المستثمرين الجدد ما بين 30.64 ألف مستثمر من الأفراد، و0.475 ألف مستثمر من المؤسسات خلال الربع الثاني من العام الحالي.