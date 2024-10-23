شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا سيحدث إذا حاول ترامب استباق نتيجة الانتخابات؟ هاريس توضح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس إن فريقها مستعد لتحدي دونالد ترامب إذا حاول إعلان فوزه قبل الأوان في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وأضافت هاريس أنها تركز أولًا على التغلب على المرشح الجمهوري.

تخريب الانتخابات

وقالت هاريس لشبكة إن بي سي نيوز قبل أسبوعين فقط من يوم الانتخابات، إن الديمقراطيين "لديهم الموارد والخبرة" إذا حاول ترامب تخريب الانتخابات.

واتهمت ترامب بمحاولة التراجع عن انتخابات حرة ونزيهة، والذي "لا يزال ينكر إرادة الشعب، والذي حرض حشدًا عنيفًا على مهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي، وتعرض نحو 140 من ضباط إنفاذ القانون للهجوم، بعضهم قتلوا"، ووصفت ذلك بأنه "مسألة خطيرة للغاية".



واتهم ترامب جنائيًا بمحاولة إلغاء انتخابات 2020، ويرفض الاعتراف بخسارته أمام الرئيس جو بايدن.

وبعد محاولة قانونية فاشلة لإلغاء النتائج، ارتكب حشد من أنصار ترامب أعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وهاجموا سلطات إنفاذ القانون في محاولة لوقف التصديق على نتيجة السباق.