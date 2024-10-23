شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. الاحتلال يرتكب 26 مجزرة في غزة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، 26 مجزرة تركز معظمها في شمال قطاع غزة، وسقط خلالها 316 شهيدًا، بالإضافة إلى 1155 جريحًا وذلك خلال الفترة من 15 - 21 أكتوبر الحالي.

وبلغ مجموع الجرائم الإسرائيلية طوال هذه الفترة، 2450 جريمة في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية، فيما بلغ مجموع الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 20 أكتوبر الحالي، 43362 والجرحى 106045 جريحًا.

إبادة جماعية

وأوضح تقرير صادر عن المركز، أن إسرائيل أحكمت دائرة مغلقة من الإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة، بدأت بالفعل في مخيم جباليا الذي تعرض لمجازر عديدة، فيما تخضعه إسرائيل حاليًا لعملية تهجير قسري.

ورصدت الفترة المذكورة تركيز الجرائم الإسرائيلية في مخيم جباليا، قصفت خلالها عددًا من المدارس، منها المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) التي تؤي نازحين، وقتلت 50 فلسطينيًا لدى قصفها منازل عائلة الحواجري، لينتهي الأمر بها بشروعها في إجبار الفلسطينيين على مغادرة المخيم تحت تهديد السلاح.



جرائم في بيت لاهيا

وفي بيت لاهيا، قتلت قوات الاحتلال بحسب التقرير، 73 فلسطينيًا، وقصفت واقتحمت خيام النازحين في محيط المستشفى الإندونيسي، ما تسبب في إحراق مولدات المستشفى ضمن خطة لتهجير النازحين المختبئين في محيطه.

كما قصفت وأحرقت مدارس في مخيم الشاطئ وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى منزل مأهول في تل الهوى أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين.

اقتحام المسجد الأقصى

وتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية بلغ مجموع المقتحمين خلالها 3522 متطرفًا، فيما أغلقت قوات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المصلين الفلسطينيين في مدينة الخليل لتمكين المستوطنين من إقامة صلواتهم التلمودية هناك.

وكشف التقرير، عن أن قوات الاحتلال قتلت خلال أسبوع في الضفة الغربية، 6 فلسطينيين، وجرحت 39 آخرين، واعتقلت 146 فلسطينيا، كما هدمت 5 منازل في القدس وسلفيت وأريحا، وأحرقت 3 منازل في نابلس، واحتلت 4 منازل في طولكرم وجنين وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

وهدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية في القدس ومحطة وقود في نابلس وحظيرة أغنام في طوباس، فيما أحرق المستوطنون مزرعتي دواجن وغرفة سكنية في يطا الخليل.



مصادرة أراضي الفلسطينيين

بينما صادرت قوات الاحتلال وبأمر عسكري 26.944 دونمًا من أراضي قرية جبع، لإقامة منطقة عازلة في محيط مستوطنة "آدم".

وفيما يتعلق بالحملة الإسرائيلية الممنهجة ضد موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية، سجل المرصد تعرض 37 قرية فلسطينية إلى 50 هجمة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين على المزارعين لمنعهم من حصاد الزيتون.

بالإضافة إلى اقتلاع 27 شجرة زيتون في دير بلوط في سلفيت وتكسير أغصانها وإحراقها في برقة وجالود بنابلس، وتخريب أراضٍ زراعية في نحالين في بيت لحم.



فيما بلغ عدد الاعتداءات على الأراضي الزراعية في الضفة 70 اعتداء، تضمن سرقة محاصيل الزيتون في 3 قرى في الخليل ونابلس، فضلًا عن إغلاق الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية في كفر الديك بسلفيت.

4 أنشطة استيطانية

وبلغ مجموع اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية خلال الفترة المذكورة، 59 اعتداء في قريتي قصرى وجالود بنابلس، فيما شهد الأسبوع 4 أنشطة استيطانية تمثل معظمها في إقامة بيوت متنقلة وخيام، وشق طرقات في أراضي الفلسطينيين