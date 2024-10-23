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الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلى في قمة الكرة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 07:00 ص

يختتم فريق الكرة بنادى الزمالك تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة الأهلى في نهائي السوبر المحلى الذى يقام بالامارات ، حيث يلتقى الفريقان غدا الخميس بملعب محمد بن زايد.

وطلب جوميز من اللاعبين نسيان مباراة بيراميدز في نصف النهائي، و التركيز في المباراة النهائية ، دون النظر الى المنافس، مع التركيز على تنفيذ التعليمات الفنية التي يتلقونها من الجهاز الفني.

كما طلب المدير الفنى من اللاعبين التركيز في السوبر المحلى ونسيان السوبر الأفريقي لأنها بطولة وانتهت ولن يكتفى بها الفريق، بل عليهم التركيز في الملعب فقط دون الانشغال بأمور أخرى .

وقال المدير الفني أن اللاعبين عليهم بذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير البيضاء لحصد أكبر عدد من البطولات وعدم الاكتفاء بالسوبر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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