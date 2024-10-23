افادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن "بعض العائلات الذين لم يغادروا مدينة صور في السابق بدأوا بمغادرة منازلهم، للابتعاد عن الاماكن التي هدد العدو الاسرائيلي باستهدافها".
وتعمل فرق الدفاع المدني على تسهيل حركة المرور.
يذكر ان الجيش الاسرائيلي هدد الموجودين في المباني بين الشوارع: الحيرام, جعفر شرف الدين, أبو ديب و شارع الاثار لمغادرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة نزوح في صور بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.