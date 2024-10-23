حركة نزوح في صور بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي

افادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن "بعض العائلات الذين لم يغادروا مدينة صور في السابق بدأوا بمغادرة منازلهم، للابتعاد عن الاماكن التي هدد العدو الاسرائيلي باستهدافها".

وتعمل فرق الدفاع المدني على تسهيل حركة المرور.

يذكر ان الجيش الاسرائيلي هدد الموجودين في المباني بين الشوارع: الحيرام, جعفر شرف الدين, أبو ديب و شارع الاثار لمغادرتها.