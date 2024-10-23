شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو في لجنة المراجعة بـ«وسم الأعمال لتقنية المعلومات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات، تعيين طلال الصنيع عضواً في لجنة المراجعة "عضو مستقل" اعتباراً من تاريخ 22/10/2024م حتى نهاية الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي بتاريخ 20/09/2026م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن طلال الصنيع حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة اليمامة وشهادة البكالوريوس في المالية من جامعة اليمامة.
ويمتلك الصنيع، خبرات واسعة في تقييم وإنشاء وتعزيز أنظمة إدارة المخاطر وممارسات الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية وذلك من خلال مسيرته العملية في العديد من الشركات مثل شركة ملاذ للتأمين وشركة ميدغلف للتأمين إضافة إلى عمله في عدة لجان حكومية وخاصة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن طلال الصنيع حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة اليمامة وشهادة البكالوريوس في المالية من جامعة اليمامة.
ويمتلك الصنيع، خبرات واسعة في تقييم وإنشاء وتعزيز أنظمة إدارة المخاطر وممارسات الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية وذلك من خلال مسيرته العملية في العديد من الشركات مثل شركة ملاذ للتأمين وشركة ميدغلف للتأمين إضافة إلى عمله في عدة لجان حكومية وخاصة.