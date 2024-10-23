هكذا تعاملت داليا مصطفى مع أنباء انفصالها عن شريف سلامة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن انفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى، وذلك بعد ملاحظة عدم ظهورهما معاً في العديد من المناسبات الرسمية التي كان آخرها استلام شريف جائزة أفضل مسلسل كوميدي عن مسلسله الأخير " كامل العدد +1"، وتردد أيضاً أن شريف سلامة لم يدعم زوجته وقت رحيل عمتها الفنانة الراحلة ناهد رشدي، وتواجد في العزاء فقط لدقائق معدودة ثم غادر المكان.

موقف داليا مصطفى من أنباء انفصالها

على الرغم من تداول هذه الأخبار بشكلٍ كبير وتصدرها ترند مؤشرات البحث، لكن ما زال الثنائي يفرضان حالة من التكتم الشديد حول علاقتهما الزوجية، ولم يعلق أي منهما على الأخبار المتداولة سواء بالنفي أو التأكيد.

وموقف داليا مصطفى من هذه الأنباء يشير إلى احتمالية عدم صدقها، فعلى الرغم من عدم ردها بشكلٍ واضح على هذه الشائعات، لكنها ما زالت تتابع حساب زوجها على إنستغرام وتحتفظ بالعديد من الصور والمقاطع المصورة التي تجمعهما.

عدد كبير من جمهور الثنائي قاموا بالتعليق على هذا الخبر، وتمنوا أن تكون مجرد شائعات يتم تداولها، وطالبهما البعض بالرد وكشف حقيقة الأمر في أقرب وقت.

View this post on Instagram A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac)

قصة حب شريف وداليا

تحدث شريف سلامة في عدد من اللقاءات عن قصة حبه مع، وكشف أنه كان صديق شقيقها قبل أن يتعرف عليها بعد دخولهما المعهد، وأكد أنه خلال فترة الدراسة جمعتهما في البداية علاقة صداقة قوية تحولت لقصة حب مميزة فيما بعد.

وطلب شريف الارتباط من داليا، ووافقت على ذلك رغم تحذيرات شقيقها بأن شريف شاب مشاغب، لأنها كانت تراه بشكلٍ آخر، وأكد شريف أن أكثر ما لفت نظره في داليا هو أنها واضحة وصريحة وتعرف جيداً ما تريده.

وأكدت داليا أيضاً على حبها ودعمها لشريف منذ وقت الدراسة، حتى أنها رسبت عاماً في المعهد حتى لا تتركه يدرس بدونها في العام التالي، ولأنها كانت حريصة على أن يتم تخرجهما معاً في العام نفسه.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».