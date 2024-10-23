بعد شائعات انفصالهما.. هشام جمال يكشف سبب عدم ظهوره مع ليلى زاهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - خلال الفترة الماضية تم تداول أنباء عبر منصات السوشيال ميديا حول انفصال الثنائي ليلى زاهر وهشام جمال، خاصةً أنهما لم يظهرا معاً منذ فترة طويلة في عدد من الفعاليات الفنية والأماكن العامة كما اعتادا منذ بداية ارتباطهما.

حقيقة انفصالهما

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ارتباط ليلى زاهر وهشام جمال

ردعلى هذه الشائعات بوجوده برفقةفي تكريمها الأخير بوصفها أفضل ممثلة شابة عن مسلسلها الأخير "أعلى نسبة مشاهدة"، ونشر صوراً جمعتهما خلال الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتب تعليقاً على الصورة أبدى من خلاله إعجابه بموهبةوكذلك سبب غيابه عن الظهور معها قائلاً: "السبب إني مقدرتش أحضر معكل المناسبات آخر فترة إن الأستاذةما شاء الله في آخر شهرين أخدت 6 جوايز كأفضل ممثلة شابة في رمضان عام 2024، عن دور نسمة الكاريزما في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وللأسف مكنتش بقدر أكون موجود معاها في كل الحفلات اللي بتتكرم فيها لارتباطات شغلي، ألف مبروك يا حبيبتي، وهفضل أقولك إنتي لسة سنك صغير أوي، وعدد الأعمال اللي شاركتي فيها تتعد على الإيد الواحدة، وقدامك مستقبل كبير إن شاء الله يكون كله شغل ناجح ومحترم، دعواتكم ربنا يتمملنا على خير. مبروك يا لولو".كان هشام جمال قد أعلن عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" ارتباطه رسمياً؛ حيث نشر صوراً تجمعه بالفنانةوأرفق بها تعليقاً جاء فيه: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا. من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريباً. نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وكان من المفترض أن يُقام حفل الخطوبة في إحدى المدن الساحلية خلال الصيف الماضي، ولكن تم التأجيل بسبب حادث المنتجين الأربعة، وحتى الآن لم يتم تحديد أي موعد رسمي.

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"أعلى نسبة مشاهدة" آخر أعمال ليلى أحمد زاهر

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" من بطولة: سلمى أبوضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل. وقد عُرض في النصف الأول من شهر رمضان 2024.

ودارت أحداث العمل حول فتاة اسمها شيماء، من عائلة فقيرة، تسعى لتحقيق شهرة واسعة على منصة تيك توك، والهروب من واقع الفقر ومن مضايقات والدتها لها ورفضها للعريس والزواج، وشقيقتها ليلى أحمد زاهر باسم نسمة، التي تقع في العديد من الأحداث المثيرة والكبيرة، وتُعرض هذه الأحداث خلال 15 حلقة.

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