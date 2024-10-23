مريم الخشت تدير ندوة محمود حميدة في مهرجان الجونة... تعرفوا إلى التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:28 مساءً - كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن موعد ندوة الفنان الكبير محمود حميدة ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ندوة محمود حميدة

تم الترويج للندوة من خلال الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وذلك من خلال البوستر الترويجي للندوة، وتم كتابة تعليق عليه جاء فيه: "نسعد هذا العام فيبتكريم الفنان المصريبجائزة الإنجاز الابداعي، كما يسعدنا استضافة حوار معه تديره الفنانةلنستمع إلى كواليس أعماله وذكرياته، كونوا على موعد يوم 25 أكتوبر".

تفاعل عدد كبير من محبي محمود حميدة مع هذا الخبر، وتمنى الكثير منهم حضور الندوة للاستمتاع بحديثه خاصة، حيث يتمتع بلباقة وحضور مميز في كل لقاءاته.

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فعاليات في مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي

تشهد هذه الدورة من المهرجان الكثير من الفاعليات المميزة من بينها جلسة حوارية للفنانة التونسية هند صبري تتحدث من خلالها عن مسيرتها السينمائية، والتي بدأتها منذ ثلاثين عاماً، حيث كان أول أعمالها فيلم صمت القصور عام 1994، بجانب ذلك سيتم عرض خاص لفيلم "السلم والثعبان" لحلا شيحة وهاني سلامة، وذلك بعدما تم تحضير نسخة جديدة له سيتم الكشف عنها لأول مرة في المهرجان، وأعربت حلا حماسها لمتابعة العرض الجديد للفيلم وسط جمهورها ومحبيها.يُعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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