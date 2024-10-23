"ريف السعودية" يدعم 57 ألف مستفيد في 8 قطاعات زراعية مختلفة

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قصص نجاح ملهمة

الدمام - شريف احمد - شهد المعرض الزراعي السعودي في نسخته ال 41 حضوراً بارزاً لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، حيث استعرض البرنامج إنجازاته في دعم وتمكين أكثر من 57 ألف مزارع في 8 قطاعات زراعية حيوية.ويأتي هذا الدعم في إطار سعي ”ريف السعودية“ لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تحسين دخل وصغار المزارعين، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص العمل.وأبرز جناح ”ريف السعودية“ في المعرض قصص نجاح ملهمة لصغار المزارعين والأسر المنتجة في مختلف القطاعات التي يدعمها البرنامج، والتي شملت إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية، وتعزيز قدرات صغار مربي الماشية، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة المحاصيل البعلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة، وتنمية زراعة النباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع الفاكهة.واستقبل الجناح أعدادًا كبيرة من الزوار، والمهتمين، والمتخصصين في المجال الزراعي؛ أبرز تجاربه الرائدة وإنجازاته في التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ودوره الريّادي في دعم وتمكين المزارعين، وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافةً إلى إبراز قصص نجاح ملهمة لصغار المزارعين والأسر المنتجة، في القطاعات الزراعية التي يدعمها. ودورها في تحسين مستوى الحياة في الأرياف السعودية.ويُعد المعرض الزراعي السعودي، الذي يُقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، الحدث الأبرز في المنطقة، حيث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع الزراعي.