شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. 600 مشارك و24 فريقًا في "هاكثون الإبل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامنًا مع جهود المملكة العربية السعودية في الاحتفاء بعام الإبل 2024، انطلقت مبادرة "هاكثون الإبل"، بالشراكة بين القطاع الخاص غير الربحي ونادي الإبل وبنك التنمية الاجتماعي، وذلك في مقر جادة 30 بحائل.

وجمع "الهاكاثون" نخبة من رواد الأعمال والمطورين والخبراء، ووصل عدد المسجلين إلى أكثر من 600 مشارك، وجرى اختيار 24 فريقًا للمشاركة بأفكارهم، وتأهيل المشاركين وتقديم دورات تدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في ريادة الأعمال من بنك التنمية.

وتأتي هذه المبادرة من "مركز صالح الرخيص الثقافي"، لتجسد تطلعات القيادة الرشيدة لتطوير المقومات الثقافية والتنموية والاقتصادية للإبل، وتأكيدًا لأهمية القطاع، بوصفه جزءًا من التراث الوطني، وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في هذا المجال، وذلك ضمن السعي لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".

10 فائزين

وسلم رئيس مجلس أمناء المركز م. عبدالله الرخيص الفائزين وعددهم 10، بجائزة الهاكثون البالغة 200 ألف ريال.



ويستمر "الهاكاثون" في مسرعة الأعمال لمدة شهرين، تُختتم بالإعلان عن 5 مشاريع فائزة، تحصل على جوائز نقدية، كما ستدخل هذه المشاريع الفائزة مرحلة احتضان في "جادة 30" لمدة 9 أشهر لضمان استدامتها ونموها.وأشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن المركز، وبالشراكة مع نادي الإبل وبنك التنمية الاجتماعية، يسعى لتنفيذ مثل هذه المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز موروثنا الثقافي، وخلق فرص تنموية للمجتمع، وتوليد وظائف نوعية مستدامة.يأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأصيلًا لمكانة الإبل الراسخة، بوصفها موروثًا ثقافيًا أصيلًا، وتفاعلًا مع برامج وزارة الثقافة التي أعلنت عن تسمية عام 2024 "عام الإبل".

وأكد الرخيص أن "هاكثون الإبل" حظي بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل.

ودعم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، وحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي.

وأوضح أن المركز يسعى من خلال برامجه إلى تنمية المجتمع، وتحقيق أهدافه الثقافية التي تنبع من إرثنا الحضاري والتراثي.