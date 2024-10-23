الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن دوي انفجار في تل أبيب ووقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.