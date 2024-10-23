إعلام إسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ومسغاف عام وكفار غلعادي

اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية "إطلاق صفارات الإنذار في مسغاف عام وكفار غلعادي بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان". وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى".

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