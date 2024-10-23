النشرة: غارات إسرائيلية فجرًا استهدفت يونين ومرتفعات الجبور ولبايا

أفاد مراسل النشرة في البقاع، عن غارة إسرائيلية استهدفت فجرا اليوم هنكار في بلدة يونين شمال بعلبك من دون وقوع اصابات.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بسلسلة غارات جوية إسرائيلية كبيرة فجراً مرتفعات الجبور وبلدة لبايا في البقاع الغربي دون الابلاغ عن إصابات.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.