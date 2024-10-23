شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وملعب آخر مران للأهلى استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلي استعداداته لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام في الإمارات. ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي في الثامنة مساء غد الأربعاء، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية، بعد أن تغلب على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

تقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلى والزمالك في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.