الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز للسيدات.
وتشهد منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز للسيدات اليوم، إقامة 8 مباريات، أبرزهم مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، الأهلي أمام المعادي واليخت.
وجاء مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز للسيدات اليوم كالتالي:
المقاولون العرب ضد الزمالك.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".
بيراميدز ضد إنبي.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".
البنك الأهلي ضد الجونة.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".
مسار ضد دلفي.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".
بالم هيلز ضد الاتحاد السكندري.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".
الطيران ضد اتحاد بسيون.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".
الأهلي ضد المعادي واليخت.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".
زد ضد مودرن سبورت.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".