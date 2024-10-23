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الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي وملك الأردن يشددان على مواصلة تقديم المساعدات للبنان وفلسطين

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بحث ولي العهد ، الأمير ، رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتشديد على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم.

 

واستعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة.

 

 

جاء ذلك في أثناء زيارة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى الرياض، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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