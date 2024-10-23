شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان مقتله رسميا.. من هو هاشم صفى الدين الذي اغتالته إسرائيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشم صفي الدين، ابن خالة حسن نصر الله الذى تم اغتياله بواسطه الكيان الصهيونى، هو أيضا صهر قاسم سليماني، وكان على رس قائمة المرشحين لخلافة نصر الله.

وقبل قليل أكد جيش الاحتلال الإسرائيلى رسميا مقتل هاشم صفى الدين القيادي في حزب الله اللبناني.

ويشبه صفي الدين وفقا لبعض التقارير نصر الله في العديد من الجوانب، بما في ذلك شكله وطريقة حديثه، وقد تم إعداده منذ عام 1994 لتولي قيادة حزب الله، عندما عاد من "قم" الإيرانية لتولي رئاسة المجلس التنفيذي.

طوال السنوات الماضية، أشرف صفي الدين على إدارة العمليات اليومية لحزب الله، بما في ذلك إدارة مؤسساته وأمواله، بينما ترك نصر الله التركيز على الملفات الاستراتيجية. كان صفي الدين مسؤولا عن تنفيذ السياسات الداخلية وتطوير الهيكل الإداري للحزب.

وتعززت مكانة صفي الدين داخل الحزب بفضل علاقاته الوثيقة مع القيادة الإيرانية.