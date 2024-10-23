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الخليج اليوم .. جماعة الحوثي تعلن استهداف قاعدة عسكرية قرب تل أبيب

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عسكرية قرب تل أبيب، بصاروخ باليستي.

 

وأفاد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، إن القوة الصاروخية التابعة لجماعته، نفذت عملية عسكرية، وصفها بأنها "نوعية" استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا.. موضحا أن الاستهداف تم "بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين٢".

 

وزعم المتحدث العسكري للحوثيين، أن الصاروخ نجح "في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية".

 

ولم يصدر أي إعلان من الجيش الإسرائيلي بعد بشأن إطلاق صاروخ من اليمن.

 

وبحسب المتحدث العسكري للحوثيين، فإن هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد.. مؤكدا استمرار جماعته في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان ، وفق تعبيره.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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