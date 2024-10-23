نصائح وتوصيات وزارة الصحة للوقاية من مرض هشاشة العظام

قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن مرض هشاشة العظام معروفة باسم "المرض الصامت" لأن معظم المصابين به لا يعرفون إنهم مصابين إلى أن يتم حدوث كسر بالعظام بعد وقعة أو اصطدام بسيط.​

محمد يوسف

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