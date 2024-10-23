شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين فى لقاء مع السيسى: التعاون مع مصر يسير بوتيرة ثابتة وروسيا مهتمة بتطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة "بريكس"، أن موسكو مهتمة بتطوير التعاون مع القاهرة، مشددا أن ذلك يسير بوتيرة ثابتة.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "نحن نولي اهتماما خاصا لتوسيع العلاقات الودية مع مصر، الشريك القديم والموثوق لروسيا"، مذكرا بأن البلدين احتفلتا العام الماضي بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأكد أن التعاون الثنائي متعدد الأوجه يرتكز على اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول.

وقال الرئيس الروسي: "نحن نمضي قدما بوتيرة ثابتة في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تمثل مصر ما يقرب من ثلث إجمالي حجم التجارة الروسية مع إفريقيا".

ومن جانبه، لفت الرئيس السيسي إلى أن مصر كانت حريصة على المشاركة في الأنشطة التي نظمت على هامش رئاسة روسيا لقمة مجموعة "بريكس" للعام الحالي، مضيفا: "نتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع روسيا، ونقدر الدعم الروسي المقدم لمصر".

وأشاد الرئيس المصري، خلال جلسة مباحثات مع الرئيس بوتين، بالمساهمة الروسية الفعالة في المشروعات القومية المصرية ومنها محطة الضبعة النووية.

وأجرى الرئيسان الروسي والمصري فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، مساء يوم الثلاثاء، محادثات على هامش قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان.

وتعد (قمة بريكس) القمة الأولى التي تشارك فيها مصر كعضو كامل العضوية في مجموعة بريكس.

وخلال المحادثة، سيبحث الرئيسان في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، فضلا عن مناقشة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي.

وعقد اللقاء السابق بين بوتين والسيسي عام 2023 على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرغ. وناقش رؤساء الدول فرص تعميق التعاون الثنائي.



جانب من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس بوتن



لقاء الرئيس والرئيس الروسى



لقاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتن على هامش قمة بريكس